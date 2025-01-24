Берлин, 24 января, 2025, 08:30 — ИА Регнум. Депутат немецкого бундестага от «Левой партии» Гезине Летч подняла вопрос о доступе ФРГ к месторождениям полезных ископаемых на территории Украины. Об этом говорится в обращении члена бундестага к немецкому правительству.

Денис Петров/РИА Новости

«Обеспечило ли федеральное правительство доступ к богатым месторождениям полезных ископаемых Украины и какие контракты федеральное правительство заключило с правительством Украины на сегодняшний день?» — процитировала выдержку из него Lenta.ru.

Уточняется, что на послание ответил парламентский статс-секретарь министерства экономики и защиты климата ФРГ Удо Филипп. По его словам, такого рода немецко-украинских соглашений не существует, а задачей компаний из Германии является обеспечение себя сырьём.

«Федеральное правительство не обеспечило себе доступ к месторождениям полезных ископаемых на Украине и не ведёт соответствующих переговоров. Поэтому договоры такого содержания между федеральным правительством и правительством Украины также не заключались», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года турецкий журналист Мете Сохтаоглу заявил, что новый американский президент Дональд Трамп предложит Украине помощь в восстановлении в обмен на эксплуатацию её ресурсов. Он отметил, что Киеву не стоит ожидать чего-то хорошего от сделки с новой администрацией США.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в августе отметил, что Киев пытается вернуть Донбасс из-за расположения на его территории огромного количества полезных ископаемых (залежи угля и редкоземельных металлов), доступ к которым нужен Западу. Вместе с тем полезных ископаемых в западной части Украины — лишь на 734 млрд долларов, уточнил он.