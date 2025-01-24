Вашингтон, 24 января, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп пообещал, что свяжется с лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном во время своего второго президентского срока.

Evan Vucci/AP/ТАСС Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

«Я свяжусь», — пообещал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем глава Белого дома не стал уточнять, когда именно и по инициативе какой из сторон могут состояться такие контакты.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2024 года, будучи кандидатом в президенты США от республиканцев, Трамп заявил о намерении восстановить отношения с лидером КНДР. Американский политик отметил, что он ладил с КНДР во время своего президентского срока, и отношения между Вашингтоном и Пхеньяном разрушила Демпартия, которая унаследовала «мир во всём мире и превратила его в планету войны».

В апреле 2023 года Трамп назвал Ким Чен Ына умным, хитрым и безжалостным политиком, а также интересным человеком. Он добавил, что лидер КНДР был рождён умным «генетически» и это помогло лидеру республики установить контроль над военными, людьми и вообще «всем» в стране.