Берлин, 24 января, 2025, 08:08 — ИА Регнум. Женщине, участвовавшей в незаконной продаже недвижимости от имени России в берлинском районе Лихтенберг в 2021–2022 годах, предъявлено обвинение в судебном порядке Генеральной прокуратурой Берлина. Об этом 23 января сообщается на сайте немецкого ведомства.

Britta Pedersen/dpa/picture-alliance/ТАСС

Женщину 59 лет обвиняют в пяти случаях подделки документов в составе группы лиц, а также в трёх случаях подготовки и двух случаях совершения мошенничества в особо крупных размерах. В число поддельных документов входили доверенности от Управления делами Президента Российской Федерации и соответствующие апостили.

«Сообщается, что она нашла у подельника подходящую недвижимость, принадлежащую России, расположенную в Берлине и фактически не используемую. Затем они организовали отток выручки от сделки и подделали необходимые для продажи документы, в частности предполагаемые доверенности от «администрации президента Российской Федерации», — уточняется в заявлении.

По данным следствия, в сентябре 2021 года состоялась сделка по продаже недвижимости в берлинском районе Лихтенберг. Один объект приобрели у обвиняемой за €5,2 млн, три других — за €8,8 млн. Женщина планировала продать еще три участка земли в берлинских районах Митте и Шенеберг, а также в городе Кёнигс-Вустерхаузене и подготовила поддельные документы для заключения сделок. Продажа не состоялась в связи с началом военной операции на Украине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали четырёх бывших чиновников городской администрации Киева. Их подозревают в мошенничестве с парковками. Среди задержанных оказались экс-руководители коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Киевской городской госадминистрации, занимавшие указанные должности в период с 2018 по 2023 год. По данным правоохранителей, они были заподозрены в организации теневых схем с парковочными местами в городе.