Киев, 24 января, 2025, 08:07 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо отстранить от власти на фоне его ухудшающегося психического здоровья. Такое мнение 24 января высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранён от власти по состоянию здоровья», — написал он в своём Telegram-канале.

Дубинский отметил, что высказывания главы киевского режима на Всемирном экономическом форуме в Давосе об обмане Украины Западом в вопросе о членстве страны НАТО можно объяснить только постепенным ухудшением его психического здоровья.

«У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живёт в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чём не был виноват», — уточнил депутат Рады.

Он добавил, что у главы киевского режима в данный момент наблюдаются признаки нервного срыва, когда «повреждённая психика подменяет реальность для самоуспокоения».

Как сообщало ИА Регнум, 22 января британский портал Unherd написал, что Зеленский своими резкими высказываниями, в том числе на Всемирном экономическом форуме, может навредить себе, потому что общественное мнение о нём изменится в негативную сторону. Отмечалось, что глава киевского режима таким образом пытается манипулировать союзниками для получения помощи.

Ранее в этот же день Зеленский потребовал, чтобы Европейский союз взял на себя содержание украинских формирований, численность которых киевский режим хочет увеличить до 1 млн бойцов в случае, если Украина не станет членом НАТО. По его словам, вхождение Украины в НАТО обойдётся ЕС дешевле содержания ВСУ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 января заявил, что адекватность использующего нецензурную лексику в ходе интервью Зеленского является отдельным вопросом. Он также напомнил о словах главы киевского режима от 2021 года, когда тот призвал уехать в Россию идентифицирующих себя как русские граждан Украины ради блага своих детей.