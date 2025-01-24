Москва, 24 января, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Нефтетанкер «Волгонефть-212» в момент крушения в Керченском заливе разломился на две части примерно за десять минут. Об этом рассказал старший механик судна Алексей Татаринов.

Максим Григорьев/ТАСС

По его словам, 20 ноября экипаж получил разрешение на переход в южную часть Керченского пролива для выгрузки мазута на судно-накопитель, которое в конечном счёте не прибыло на место назначения. После этого, 26 ноября, было запрошено разрешение на переход в порт на реке Дон для зимнего отстоя.

Далее, 3 декабря, судно прибыло в южную часть Керченского пролива и встало на якорь по указанию службы управления движением судов морского порта «Кавказ» и простояло там до 12 декабря, вспоминает Татаринов.

Через два дня, 14 декабря, судно было осведомлено о штормовом предупреждении, после чего танкер направился к мысу Такиль, однако встать на якорь руководство порта не разрешило из-за большого количества уже находящихся там кораблей.

Как рассказал Татаринов, утром 15 декабря усилился ветер и поднялось волнение на море.

«Примерно в 08:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно десять минут — в 08:40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», — приводит слова Татаринова РБК.

В момент крушения капитан руководил борьбой за выживание судна и спасение экипажа, отметил Татаринов.

По словам механика танкера, крушение произошло из-за резко сменившейся погоды, что не было до этого отражено в прогнозе. Кроме того, произошедшему способствовала большая волновая нагрузка, которая не позволила судну уйти в Азовское море.

Татаринов подчеркнул, что экипаж судна действовал слаженно, благодаря чему удалось избежать большого количества жертв.

Как передавало ИА Регнум, в Керченском проливе во время шторма 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили мазут, который начал вытекать в море. Часть нефтепродуктов вынесло на побережье в Краснодарском крае, произошло загрязнение грунта.

Для ликвидации последствий ЧП по поручению президента был сформирован федеральный оперштаб. С пляжей вывозят загрязнённый грунт. В работе сотрудникам МЧС помогают волонтёры. Они не только устраняют загрязнение, но и спасают морских животных и птиц.

Кроме того, из «Волгонефти-239» откачивают мазут. К 23 января более 1,1 тыс. т уже убрано, осталось откачать ещё 300 т. По словам вице-премьера РФ Виталия Савельева, на следующей неделе планируется завершить откачку мазута из кормы. Выбросы мазута также зафиксированы на побережье Крыма.

Президент РФ Владимир Путин в середине января на совещании, посвящённом ЧП в Керченском проливе, заявил, что ждёт от правительственной комиссии активной работы по ликвидации последствий загрязнения. Волонтёров глава государства поблагодарил за помощь.

23 января министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе совещания под руководством Владимира Путина заявил, что Краснодарский край получит 1,5 млрд рублей в качестве компенсации расходов на ликвидацию разлива мазута.