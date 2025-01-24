Штат Калифорния, США, 24 января, 2025, 07:34 — ИА Регнум. Континент Африка расколется на две части намного раньше, чем прогнозировалось. Об этом 23 января рассказал профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд, сообщает The Daily Mail.

Heiko Beyer/imageBROKER.com/Global Look Press

В 2005 году в пустыне в Эфиопии возникла трещина длиной около 56,5 км, но с тех пор она расширяется со скоростью около 1,5 см в год. Предполагалось, что континент разделится на две части через несколько десятков миллионов лет, однако новые расчёты показали, что этот геологический процесс произойдёт значительно раньше и Африка разделится через один-пять миллионов лет.

Макдональд пояснил, что вполне вероятна ситуация, когда в результате раскола континента воды Индийского океана затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины. Специалист добавил, что в результате разделения Африки может появиться не только новый континент, но и океан, такой же глубокий, как и Атлантический.

Кадр из видео

Новый континент, который учёные уже назвали «Нубийский», будет включать Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии. Профессор Макдональд подчеркнул, что, принимая во внимание огромные размеры Африки, скорость раскола впечатляет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказала ведущий научный сотрудник Института географии РАН, кандидат географических наук Мария Ананичева, сообщения о вероятной активизации вулканов в Антарктиде — алармистские, но если тенденции таяния льдов сохранятся, то это может привести к катастрофическим последствиям.

7 декабря эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин сообщил, что в сентябре 2027 года или в течение нескольких следующих лет весь лёд в Северном Ледовитом океане практически полностью растает с вероятностью 3%. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о том, что Арктика растает полностью и навсегда.