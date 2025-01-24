Москва, 24 января, 2025, 07:28 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник. Об этом утром 24 января проинформировали в Министерстве обороны.

РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 37 беспилотников были перехвачены над территорией Брянской области, 20 — над Рязанской областью, по 17 БПЛА уничтожили над Курской и Саратовской областями, семь украинских дронов перехватили над территорией Ростовской области, по шесть БПЛА подавлены над Московской и Белгородской областями, три украинских беспилотника сбили над территорией Воронежской области, также по два беспилотника перехватили над Тульской, Орловской и Липецкой областями, и по одному БПЛА сбили над Республикой Крым и Москвой.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском, Подольске,Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО.

В Рязани в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возник пожар в частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Перед этим губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ над регионом.

Кроме того, в эту ночь ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Часть Курска осталась без электричества.

Вместе с этим на территории одного из городских округов Воронежской области при падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление ряда квартир. Никто не пострадал.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнял, что беспилотники были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. Обошлось без пострадавших.

Помимо этого, силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Саратовской области. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, пострадавших и повреждений, предварительно, нет.