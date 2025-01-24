Вместо развязанной войны можно было заключить сделку, но Владимир Зеленский «захотел повоевать» с гораздо более могущественной страной, и теперь Украина опустошена, заявил президент США Дональд Трамп. В эфире телеканала Fox News 23 января он также заключил, что глава киевского режима не должен был допускать конфликта на Украине. Такую же претензию новый американский лидер высказал и в адрес теперь уже бывшего президента Джозефа Байдена, который проделал «ужасную работу». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1065-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

Трамп утверждает, что боевые действия необходимо «немедленно прекратить», в противном случае, по его словам, Москва попадёт под новые санкции и пошлины. Ранее он высказывался также за «немедленную» встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Каждый день, пока мы не встретились, солдаты гибнут на поле боя», — отмечал президент США.

Трамп способен остановить вооружённый конфликт на Украине, если прекратит оказывать финансовую поддержку Украине, считает бывший посол России в США Анатолий Антонов.

Вместе с тем глава российского государства 20 января в очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом Владимир Путин подчеркнул, что их целью должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Для чего, по его словам, необходимо устранить изначальные причины конфликта. Одна из них заключается в стремлении Запада добраться до российских границ. Об этом президент РФ говорил прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, ещё 14 декабря 2024 года.

А замглавы МИД РФ Сергей Рябков 21 января высказывал мнение, что сейчас для России открылось окно возможностей для выстраивания контактов с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 24 января предприняли очередную массированную атаку российских регионов беспилотниками самолётного типа. В частности, вражеские дроны были подавлены и уничтожены в небе Подмосковья, а также над Саратовской, Ростовской, Воронежской, Тульской и Брянской областями, в Татарстане и ряде других территорий.

«В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки», — отмечал в Telegram-канале губернатор Павел Малков.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат, информирует Минобороны РФ.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.