Вашингтон, 24 января, 2025, 07:08 — ИА Регнум. Санкции против России усилит президент США Дональд Трамп в случае, если не будет заключено соглашение по завершению конфликта на Украине. Об этом политик 23 января рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если они не урегулируют эту войну в ближайшее время, почти сразу, я введу огромные пошлины на Россию и огромные налоги, а также большие санкции», — заявил Трамп.

При этом американский лидер добавил, что на самом деле он не хочет вводить санкции в отношении России и ему очень нравится русский народ.

«Знаете, я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу этого делать», — отметил президент США.

Трамп в очередной раз выразил желание, чтобы конфликт на Украине завершился «немедленно», однако конкретных вариантов урегулирования политик не предложил.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, конфликт на Украине продолжается только из-за того, что глава киевского режима Владимир Зеленский захотел повоевать.

По словам американского лидера, глава киевского режима Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Украина, по словам Трампа, якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта, но ключевую роль в данном вопросе играет Россия.

Трамп добавил, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало и даже не было разговоров о таком сценарии, и выразил готовность способствовать завершению украинского конфликта.

21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин тоже будет готов к соглашению. Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.