Москва, 24 января, 2025, 06:47 — ИА Регнум. Российский экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» уничтожил позиции и скопления живой силы украинских военных на харьковском направлении. Об этом утром 24 января проинформировали в Министерстве обороны России.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Подразделения войск РХБ защиты группировки «Север» наносят огневое поражение по укреплённым долговременным опорным пунктам, позициям и блиндажам с бронетехникой и живой силой противника», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как рассказал командир огнемётной группы с позывным Капа, экипажу поступила задача о нанесении огневого поражения по взводному опорному пункту ВСУ. Огневое поражение наносилось на расстоянии 9 км.

В свою очередь в министерстве пояснили, что современное технологическое оснащение ТОС-2 «Тосочка», а также боевой опыт экипажа позволили быстро провести боевое развёртывание и привязаться к местности. После этого экипаж ударил по целям термобарическими снарядами.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Минобороны показало кадры, как российский экипаж вертолётов Ми-35М уничтожил в приграничье Курской области живую силу и опорный пункт украинских военных.

22 января ведомство показало кадры работы российского расчёта ЗРК «Тор-М2», который уничтожил украинский беспилотник с помощью ракеты.

21 января оборонное ведомство показало кадры работы российского расчёта «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» на каховском направлении. Там добавили, что российские артиллеристы уничтожают бронетехнику, огневые средства, склады боеприпасов, укреплённые позиции, а также лодки украинских военных на правом берегу Днепра.