Флорида, США, 24 января, 2025, 06:42 — ИА Регнум. Мужчину, который умудрился перелезть через стену поместья Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа в штате Флорида, задержали сотрудники полиции. Об этом 23 января сообщает телеканал Fox News.

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Вид на поместья Мар-а-Лаго президента США Дональда Трампа в штате Флорида

Уточняется, что сотрудники полиции города Палм-Бич прибыли в поместье Трампа вечером 21 января, после получения информации от агентов Секретной службы, которые задержали нарушителя. Отмечается, что вокруг поместья президента США установлены многочисленные знаки «Проход запрещен», однако мужчина проигнорировал их.

Отмечается, что задержанному 32-летнему Бихану Арсео предъявлено обвинение в незаконном проникновении на закрытую частную территорию с намерением совершить правонарушение.

«Это происшествие не повлияло на нашу деятельность, но мы чрезвычайно серьёзно относимся к таким вещам. Этим арестом занимаются на местном уровне, мы благодарны полиции города Палм-Бич за их быструю реакцию и сотрудничество», — отметили агенты Секретной службы.

Арсео препроводили в тюрьму округа Палм-Бич, для его освобождения установлен залог в размере 20 тысяч долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что руководителем Секретной службы президент США Трамп назначил Шона Каррана, охранявшего политика в момент покушения на предвыборном митинге в штате Пенсильвания.

13 июля 2024 года в ходе предвыборного митинга Трампа в городе Батлере в Пенсильвании в политика несколько раз выстрелили. Он получил ранение в ухо и укрылся за трибуной. К Трампу подбежали сотрудники службы безопасности и, прикрывая собой, вывели его в безопасное место. Один из посетителей митинга погиб, ещё двое пострадали.

Секретная служба ликвидировала мужчину, находившегося на крыше здания с винтовкой. Его личность установили — это был 20-летний местный житель Томас Мэтью Крукс. Правоохранители провели обыски в его доме и автомобиле и обнаружили компоненты для изготовления взрывных устройств.