Ростов-на-Дону, 24 января, 2025, 06:31 — ИА Регнум. На севере Ростовской области перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников. Об этом утром 24 января сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Врио главы области уточнил, что пострадавших и разрушений на земле, предварительно, нет.

Кроме этого, силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Саратовской области. По данным губернатора региона Романа Бусаргина, пострадавших и повреждений, предварительно, нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января об уничтожении беспилотников также сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Пострадавших нет. При этом при падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление ряда квартир.

Помимо этого, в Рязани в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возник пожар в частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Перед этим губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ над регионом.

В ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Часть Курска осталась без электричества.

Кроме этого, в ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском, Подольске, Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО.