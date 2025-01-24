Москва, 24 января, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 23 января, в режиме видеоконференции провёл заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив» по продвижению новых проектов.

Пресс-служба Кремля. Кадр из видео

Как отметил российский лидер, сотрудники АСИ предлагают образ будущего регионов и населённых пунктов, а также отраслей экономики и социальной сферы. Важным глава государства назвал факт того, что идеи в результате воплощаются в реальность.

«При этом и на новом этапе необходимо сохранить общий настрой, логику нашей с вами работы. Вижу особую ценность, пользу агентства в том, что вы всегда — в замыслах, устремлениях вперёд и инициативах — идёте на несколько шагов впереди, выдвигаете порой неожиданные, нестандартные, опережающие время решения», — отметил президент.

Расширение пространства для созидания

Российский лидер отметил, что для граждан всех поколений необходимо расширить пространство для созидательной деятельности и самореализации.

«Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут и учатся. Нужно сформировать такую среду, такие механизмы поддержки, чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе из отдалённых, труднодоступных населённых пунктов, чтобы российские бренды уверенно выходили и на зарубежные рынки», — подчеркнул Путин.

Комфортные условия для семей

Кроме того, отметил президент, в России необходимо создавать комфортные условия для многодетных семей, состоящих из многих поколений.

«В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений… Нужно добиться того, чтобы на горизонте текущего десятилетия лучший опыт семейной, демографической повестки внедрялся во всех регионах нашей страны — и в крупных городах, и, конечно, в небольших населённых пунктах, в сельских территориях, где к традиционным ценностям относятся с особым уважением», — указал глава государства.

Поддержка новых отраслей и секторов

Вместе с этим президент добавил, что перед руководством страны стоит задача — поддержать частную инициативу в новых отраслях и секторах.

«Задача — открыть простор для частной инициативы в абсолютно новых или только формирующихся, развивающихся в России секторах, в том числе в креативных индустриях, в туризме, в деловых проектах, направленных на защиту окружающей среды и, безусловно, в сфере науки и технологий», — подчеркнул Путин.

Опора на традиционные ценности

По словам президента, вся Россия должна быть в авангарде формирования более справедливой модели развития — модели, основанной на незыблемых ценностях: традиционная многодетная семья, свобода, ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, а также благополучие и справедливость.

Глава государства также напомнил, что вопрос о помощи иностранцам, разделяющим российские ценности, был поднят около года назад.

«Соответствующие решения приняты. По моему поручению под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив создается специальный Проектный офис», — заявил Путин.

Планируется организовать для них помощь с переездом и полное сопровождение. Им помогут с обустройством, с поиском работы и с обучением детей.

Поддержка малых городов

Глава государства также отметил, что в России необходимо создать комплекс передовых инструментов, которые позволят повысить качество жизни населения малых городов.

«Рассчитываю, что Агентство [стратегических инициатив] предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах», — указал лидер России.

Он добавил, что говорит в том числе о развитии моделей образования и медицины, улучшении экологии, создании современной среды для жизни. Глава государства подчеркнул, что важно уделять внимание восстановлению памятников культурного наследия. Путин подчеркнул, что российская молодёжь должна видеть для себя варианты для самореализации на малой родине, где молодые люди живут и получают образование. Президент добавил, что в стране должна существенно возрасти доля молодёжного технологического предпринимательства.