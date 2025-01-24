Вашингтон, 24 января, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Конфликт на Украине продолжается только из-за того, что глава киевского режима Владимир Зеленский захотел повоевать. Такое заявление сделал 23 января президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Сергей Корсун ИА Регнум

Американский лидер в очередной раз указал, что его предшественник — экс-президент США Джозеф Байден — проделал «ужасную работу», позволив начаться украинскому конфликту. При этом Трамп отметил, что виновен и сам Зеленский, поскольку он вообще не должен был допускать начала российской спецоперации.

«Зеленский решил тягаться с гораздо более крупной страной, более могущественной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку… А Зеленский решил, что «я хочу воевать», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома добавил, что конфликт на Украине обязательно должен быть урегулирован.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, глава киевского режима Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Украина, по словам Трампа, якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта, но ключевую роль в данном вопросе играет Россия.

Трамп добавил, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало и даже не было разговоров о таком сценарии, и выразил готовность способствовать завершению украинского конфликта.

21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин тоже будет готов к соглашению. Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.