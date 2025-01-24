Воронеж, 24 января, 2025, 05:43 — ИА Регнум. Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружены и ликвидированы несколько украинских беспилотников на территории одного из городских округов Воронежской области. Об этом 24 января сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«По предварительной информации, пострадавших нет. При этом при падении обломков одного БПЛА в многоквартирном доме было повреждено остекление ряда квартир», — уточнил глава региона.

Гусев отметил, что оперативные и коммунальные службы уже выехали на место. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Рязани в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возник пожар в частном доме. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. Перед этим губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ над регионом.

В ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Часть Курска осталась без электричества.

Кроме этого, в ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском, Подольске, Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО.