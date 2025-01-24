Москва, 24 января, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Аэропорты Казани, Самары, Саратова, Пензы и Нижнекамска ввели временные ограничения на полёты. Об этом ночью 24 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин)», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Как передавало ИА Регнум, ночью 24 января ременные ограничения вводились на работу аэропортов Домодедово и Жуковский с 00:22 мск, во Внуково — с 01:32 мск. По данным представителя Росавиации, в период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть самолётов: четыре самолёта, выполнявших рейсы во Внуково, и два самолёта, следовавших в Домодедово. В 02:12 мск ограничения были сняты.

В ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском,Подольске,Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО. По предварительным данным, в результате атак в Коломне и Раменском пострадавших и разрушений на земле нет. О последствиях атак в Подольске, Троицке и Щёлково Собянин не сообщал.