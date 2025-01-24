Париж, 24 января, 2025, 05:29 — ИА Регнум. Проблемы Киева с мобилизацией в ряды ВСУ и с дефицитом вооружения подтвердил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 23 января в эфире телеканала LCI.

ИА Регнум ВСУ, Дезертиры

Министр прокомментировал сообщения в сети о том, что причиной массового дезертирства из подготовленной Францией 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" стала её плохая подготовка. Лекорню пояснил, что обсудил вопрос дезертирства военнослужащих с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

"Мы знаем, что существуют не только проблемы вооружений. Также есть сложности с мобилизацией и призывом. Нельзя отрицать тот факт, что проблема не только в вооружении и деньгах", - указал Лекорню.

Глава минобороны Франции отметил, что Париж продолжит снабжение и обучение украинских военных, поскольку "наращивать военную мощь украинской армии необходимо в любом случае".

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько высокопоставленных офицеров украинской армии были задержаны Главным бюро расследований (ГБР) Украины. Среди них оказался экс-командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская», в которой ранее произошло массовое дезертирство, полковник Дмитрий Рюмшин.

15 декабря 2024 года украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. По его словам, эту часть была набрана из насильно мобилизованных и плохо подготовленных бойцов.

Журналист журнале Forbes Дэвид Экс 15 января написал, что после распада бригады украинской армии «Анна Киевская» руководство киевского режима приняло решение больше не создавать новые части. После этого случая командование ВСУ хочет пополнять новобранцами действующие подразделения, пояснил он.