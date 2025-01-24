Москва, 24 января, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Процветающая на Украине чёрная трансплантология стала любимым развлечением Запада. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Artem Priakhin/Global Look Press

Как подчеркнула Захарова, глава киевского режима Владимир Зеленский для облегчения проведения операций, касающихся трансплантологии, намеренно изменил законодательство Украины. Представитель МИД также рассказала, что в зоне проведения спецоперации часто находят тела украинских военных, у которых «явно вырезали органы».

«Это, очевидно, было связано с тем, что под шумок, а что уж тут говорить, «кровавый шумок» вот той бойне, которую развязал киевский режим, или развязал Запад руками киевского режима. Опять же, Запад использовал любимое для себя развлечение, а именно «чёрную трансплантологию», — приводят «Известия» слова дипломата.

По словам Захаровой, Украина при правящем режиме постепенно превращается в полигон западных стран для экспериментов с биолабораториями и чёрной трансплантологией.

«Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима, для Зеленского. Он и был необходим тем, кто, видимо, исчерпал подобные возможности в районе Балкан, и им потребовались новые доноры», — отметила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, ранее на Украине разоблачили преступную сеть, которая занималась незаконной торговлей человеческими органами. По данным СМИ, родные погибших пациентов добились медицинской экспертизы тел своих родных. Экспертиза показала, что у всех них было произведено прижизненное изъятие органов. После заведения уголовного дела на Украине полностью остановили трансплантацию органов.

В феврале 2024 года сообщалось, что в Луганской Народной Республике обнаружили документы, подтверждающие, что трансплантация органов на Украине была поставлена на поток. А одними из первых доноров в ходе специальной военной операции стали бойцы Вооружённых сил Украины.

Зимой 2023 года трупы украинских военных без органов и признаков ранения обнаружили в морге Николаева. Уточнялось, что тела не значились ни в каких реестрах и списках, чем и воспользовались чёрные трансплантологи.

Помощник президента России Николай Патрушев в июле 2023 года утверждал, что киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Он подчеркнул, что в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский не случайно подписал закон о трансплантации, который предусматривает трансплантацию человеческих органов без согласия.