Тель-Авив, Израиль, 24 января, 2025, 04:42 — ИА Регнум. Американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска назвал «большим другом Израиля» премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после скандала из-за похожего на нацистское приветствие жеста, который продемонстрировал Маск. Соответствующую публикацию премьер Израиля сделал 23 января в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Илон Маск оклеветан. Илон — большой друг Израиля», — написал Нетаньяху.

Премьер напомнил, что Маск посетил Израиль после нападения боевиков движения ХАМАС 7 октября 2023 года, которое Нетаньяху назвал «самым страшным злодеянием против еврейского народа со времён Холокоста». И с тех пор, как отметил израильский премьер, Маск «неоднократно и решительно поддерживал право Израиля на самооборону» от ХАМАС, а также от «режимов, которые стремятся уничтожить единственное еврейское государство».

Нетаньяху поблагодарил Маска за поддержку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск выступил на параде после инаугурации нового президента США и в ходе своей речи показал жест, напоминающий приветствие нацистов. Бизнесмен сделал это после слов о том, что его сердце с американцами после недавних президентских выборов.

Пользователи интернета не смогли прийти к единому мнению по поводу этого жеста. Часть сочла его прямой отсылкой к римскому приветствию, которое использовали нацисты, а некоторые посчитали, что предприниматель показал «салют Беллами», который до 1942 года применялся во время клятвы верности флагу США.

Позднее Маск ответил критикующим его из-за ситуации с двусмысленным жестом. Бизнесмен прикрепил к сообщению свой старый пост, в котором он предупреждал, что Демпартия США начнёт против него информационную кампанию из-за того, что он перешёл в лагерь Республиканской партии.