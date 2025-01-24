Ровно, Украина, 24 января, 2025, 04:22 — ИА Регнум. В Ровненской области в ночь на 22 января произошла «нештатная ситуация» на одном из объектов «Украинской железной дороги». Об этом на фоне сообщений о диверсии заявил глава местной областной администрации Александр Коваль.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, ЧП произошло в Дубенском районе. Коваль также утверждает, что пострадавших в результате «нештатной ситуации» не было. Какие-либо подробности о характере ЧП глава администрации приводить не стал, обещая сообщить детали произошедшего «по завершении оперативных действий».

До этого в соцсетях появились сообщения о том, что возле населённого пункта Судобичи Дубенского района Ровненской области с рельсов могли сойти десять вагонов. Утверждается, что за этим могло стоять пророссийское подполье.

Как передавало ИА Регнум, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 18 января сообщил, что в подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв. Удар пришёлся по авиамоторному заводу «Мотор Сич».

Помимо этого, Лебедев 17 января сообщил, что под удар беспилотников «Герань» попал паром в Одесской области, на котором переправлялись военная техника и румынские наёмники ВСУ. По его словам, дроны пыталась сбить система ПВО, которая располагается на румынской территории. Местные жители заявили, что в результате ударов ликвидировали до трёх десятков наёмников.