Вашингтон, 24 января, 2025, 04:00 — ИА Регнум. Остановку финансирования НАТО со стороны американских властей, допустил президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал 23 января в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

"Они не защищают нас. Мы защищаем их. Понимаете? Так что я не думаю, что мы должны платить. Я не уверен, что мы должны хоть что-то тратить", - пояснил Трамп.

Американский лидер добавил, что США, определённо, должны помогать Североатлантическому альянсу, но страны, входящие в НАТО должны поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП каждая.

Ранее ИА Регнум сообщало, что выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, президент США Трамп объявил о намерении потребовать от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Глава Белого дома отметил, что долгое время многие члены НАТО не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

21 января Трамп заявил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО. По его словам, «это смешно», так как Украина не является соседней страной для США, но расположена рядом со странами Европы.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что требование Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП является сигналом о скором разрыве Вашингтона с альянсом.