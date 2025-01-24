Вашингтон, 24 января, 2025, 03:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп погорячился, когда заявлял во время своей предвыборной кампании, что сможет заверешить конфликт на Украине за короткий срок. Такое мнение высказал американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Трамп осознал, что погорячился с заявлениями о скорой сделке по Украине», — говорится в публикации Херша, опубликованной на его персональном сайте.

По его мнению, американский лидер и его команда осознают, что поспешно заключённое соглашение по Украине могут воспринять как проявление слабости и спровоцировать усиление влияния России.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

При этом 22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее. Кроме этого, он заявил также, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Президент РФ Владимир Путин 20 января напомнил, что Россия готова вести переговоры с США по урегулированию украинского кризиса, но переговоры должны быть направлены не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Также требуется устранить причины, приведшие к конфликту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 января подчеркнул, что для урегулирования украинского кризиса обязательно должны быть юридически обязывающие договорённости, закрепляющие механизм невозможности их нарушения. Без них конфликт не получится прекратить, и понимание этого приходит ко многим в США и Европе, отметил он.