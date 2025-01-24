Вашингтон, 24 января, 2025, 03:24 — ИА Регнум. Госсекретарь США Марко Рубио и генсек НАТО Марк Рютте обсудили важность завершения конфликта на Украине и необходимость его мирного урегулирования. Об этом 23 января сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

«Они обсудили важность прекращения войны России против Украины и необходимость мирного решения», — уточнил Брюс.

Кроме того, стороны согласились с тем, что Евро-Атлантический и Индо-Тихоокеанский регионы неразрывно связаны, и указали на необходимость тесного сотрудничества и взаимопонимания между регионами.

Также новый госсекретарь США детально рассказал генсеку НАТО о приоритетах во внешней политике 47-го президента США Дональда Трампа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Дональд Трамп, все страны НАТО должны повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. Трамп отметил, что долгое время многие члены НАТО не выполняли даже обязательство о 2% расходов от ВВП на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

21 января Трамп заявил, что США потратили на финансирование Украины на $200 млрд больше других стран — членов НАТО. По его словам, «это смешно», так как Украина не является соседней страной для США, но расположена рядом со странами Европы.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что требование Трампа к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП является сигналом о скором разрыве отношений Вашингтона с альянсом.