Москва, 24 января, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и выпуск авиарейсов сняли в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом ночью 24 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский в 02:12 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

По данным представителя Росавиации, в период действия ограничений на запасных аэродромах совершили посадку шесть самолётов: четыре самолёта, выполнявших рейсы во Внуково, и два самолёта, следовавших в Домодедово.

Временные ограничения вводились на работу аэропортов Домодедово и Жуковский с 00:22 мск, во Внуково — с 01:32 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском, Подольске, Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО. По предварительным данным, в результате атак в Коломне и Раменском пострадавших и разрушений на земле нет. О последствиях атак в Подольске, Троицке и Щёлково Собянин не сообщал.

Помимо этого, в Курске несколько районов остались без электричества после падения обломков сбитых украинских беспилотников. В результате атак никто не пострадал.