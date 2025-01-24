Рязань, 24 января, 2025, 03:07 — ИА Регнум. В Рязани в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возник пожар в частном доме. Никто не пострадал, сообщил ночью 24 января губернатор Рязанской области Павел Малков.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки», — написал Малков в Telegram-канале.

Пострадавших в результате падения обломков нет. Губернатор поручил оказать семье, проживающей в доме, где был пожар, необходимую помощь.

Перед этим Малков сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ над областью. Он отметил, что все профильные структуры получили соответствующие поручения.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Часть Курска осталась без электричества.

Кроме этого, в ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском, Подольске, Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО. По предварительным данным, в результате атак в Коломне и Раменском пострадавших и разрушений на земле нет. О последствиях атак в Подольске, Троицке и Щёлково Собянин не сообщал.

На фоне атак украинских БПЛА на работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения для безопасности полётов гражданских воздушных судов.