Киев, 24 января, 2025, 02:50 — ИА Регнум. Реформа системы рекрутинга с целью привлечь в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) мужчин от 18 до 25 лет находится на завершающей стадии разработки. Об этом 23 января заявил замглавы офиса Владимира Зеленского полковник Павел Палис в интервью агентству Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Как пояснил Палис, инициатива предполагает так называемый честный контракт, включающий финансовые стимулы, чёткие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. Мера направлена на привлечение украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые сейчас освобождены от мобилизации, а также граждан, которые имеют право на отсрочку либо которые были уволены после принятия закона о мобилизации.

Кроме того, по словам Палиса, предполагается напомнить украинцам, что долг каждого гражданина — защищать государство, в таком ключе планируется вести «диалог с обществом».

По мнению Палиса, сложности с мобилизацией обусловлены неэффективностью существующего механизма призыва, унаследованного от советских времён.

«На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. На мой взгляд, на данный момент это больше, чем нам сейчас нужно для решения определённых задач на передовой», — пояснил полковник ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава Киевского территориального центра комплектования (ТЦК, военкомат на Украине) города Александр Чепурный, в Харькове остались лишь не желающие воевать люди.

19 января главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что темпы мобилизации не покрывают потребности украинской армии в пополнении. По его словам, в результате приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения.

Глава киевского режима Зеленский 15 января заявил, что численность Вооружённых сил Украины сохраняется на уровне 880 тыс. человек. Такую же цифру он называл в январе 2024 года.

По данным американской газеты The Washington Post, власти Украины за прошедший год мобилизовали в ряды украинской армии около 200 тыс. человек.

В мае 2024 года киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.