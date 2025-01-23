Курск, 24 января, 2025, 02:47 — ИА Регнум. В Курске несколько районов остались без электричества после падения обломков сбитых украинских беспилотников. Об этом ночью 24 января проинформировал глава Курска Игорь Куцак.

«В результате падения обломков украинского БПЛА на одной из улиц повреждены электропровода. От электричества отключён район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков, Каштановых переулков», — написал глава города в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что бригады приступят к восстановлению электричества после того, как другие службы завершат необходимые мероприятия на месте. Кроме того, утром планируется проведение комиссионного обследования по оценке повреждённого имущества в результате атаки украинских беспилотников.

Вместе с этим Куцак призвал курян не приближаться к обломкам беспилотников и сообщать об их обнаружении правоохранителям.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома.

Кроме этого, в ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском, Подольске, Троицке и Щёлково. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО. По предварительным данным, в результате атак в Коломне и Раменском пострадавших и разрушений на земле нет. О последствиях атак в Подольске, Троицке и Щёлково Собянин не сообщал.

На фоне атак украинских БПЛА на работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения для безопасности полётов гражданских воздушных судов.