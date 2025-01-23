Москва, 24 января, 2025, 02:17 — ИА Регнум. В Московской области над Троицком и Щёлково силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ перехватили и сбили по одному украинскому беспилотнику, летевших на российскую столицу. Об этом в ночь на 24 января проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник», — написал Собянин в Telegram-канале.

Помимо этого, атаку украинских БПЛА отразили в подмосковном Щёлково.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте атак БПЛА.

В ночь на 24 января киевский режим предпринял атаку беспилотниками в подмосковных Коломне, Раменском и Подольске. Как ранее отметил Собянин, украинские БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами ПВО. По предварительным данным, в результате атак пострадавших и разрушений на земле нет.

Помимо этого, на фоне атак украинских БПЛА на работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения для безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Часть жителей города осталась без света. Глава города Игорь Куцак заверил, что утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества.