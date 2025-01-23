Москва, 24 января, 2025, 02:01 — ИА Регнум. На работу аэропортов Домодедово, Жуковский и Внуково ввели временные ограничения для безопасности полётов гражданских воздушных судов. Об этом в ночь на 25 января сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артём Кореняко.

IMAGO/Rainer Keuenhof/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) в 00:22 МСК временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (UUBW). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Помимо этого, с 01:32 мск ограничения ввели в аэропорту Внуково.

Кореняко добавил, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В ночь на 24 января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атак украинских беспилотников в подмосковных Коломне, Раменском и Подольске. Он отметил, что БПЛА направлялись в сторону российской столицы, но были перехвачены и подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ. По предварительным данным, в результате атак пострадавших и разрушений на земле нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Часть жителей города осталась без света. Глава города Игорь Куцак заверил, что утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества.

Помимо этого, вечером 23 января Министерство обороны РФ проинформировало, что российские ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Там уточнили, что 37 беспилотников были подавлены над территорией Курской области, семь БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Республикой Крым и один — над территорией Белгородской области.