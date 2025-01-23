Вашингтон, 24 января, 2025, 01:49 — ИА Регнум. Утверждение, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине снова сделал президент США Дональд Трамп. Об этом 23 января американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Он готов к переговорам по сделке. Он хотел бы прекращения», — отметил глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что Украина потеряла «много солдат» и поэтому «было бы здорово» завершить украинский конфликт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил президент США Трамп, Украина якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта, но ключевую роль в данном вопросе играет Россия.

Трамп добавил, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало и даже не было разговоров о таком сценарии и выразил готовность способствовать его завершению.

21 января Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленскийякобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин тоже будет готов к соглашению. Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.

Путин 20 января в очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, при этом необходимо устранить изначальные причины конфликта.