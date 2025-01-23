Москва, 24 января, 2025, 01:29 — ИА Регнум. В небе над подмосковным Подольском подавили два украинских беспилотника, летевших на российскую столицу. Об этом в ночь на 24 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Вместе с этим в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения для безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких украинских БПЛА в подмосковных городских округах Коломна и Раменское. По предварительной информации, на месте падения обломков дронов разрушений и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Глава города Игорь Куцак заверил, что утром будет проведено комиссионное обследование по оценке повреждённого имущества.

Помимо этого, вечером 23 января Министерство обороны РФ проинформировало, что российские силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Там уточнили, что 37 беспилотников были подавлены над территорией Курской области, семь БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Республикой Крым и один — над территорией Белгородской области.