Москва, 24 января, 2025, 01:14 — ИА Регнум. В подмосковных городских округах Коломна и Раменское российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько украинских БПЛА, летевших на столицу РФ. Об этом в ночь на 24 января проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр Москвы в Telegram-канале.

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, отметил Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков БПЛА.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 января ВСУ атаковали беспилотниками Курск, в результате чего при падении обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Мэр города Игорь Куцак заверил, что утром будет проведено комиссионное обследование по оценке повреждённого имущества.

Помимо этого, вечером 23 января Министерство обороны РФ проинформировало, что российские силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Там уточнили, что 37 беспилотников были подавлены над территорией Курской области, семь БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Республикой Крым и один — над территорией Белгородской области.