Курск, 24 января, 2025, 01:09 — ИА Регнум. В Курске в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника пострадали четыре частных дома. Об этом в ночь на 24 января сообщил глава города Игорь Куцак.

Telegram-канал мэра Курска Игоря Куцака

«Над Курском сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков пострадали четыре домовладения. Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет», — написал глава города в Telegram-канале.

Он добавил, что утром будет проведено комиссионное обследование по оценке повреждённого имущества.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в ночь на 24 января попытался осуществить атаку беспилотниками на Москву. По данным мэра российской столицы, атака успешно отражена силами ПВО. Пострадавших и разрушений на земле нет.

Помимо этого, вечером 23 января Министерство обороны РФ проинформировало, что российские силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Там уточнили, что 37 беспилотников были подавлены над территорией Курской области, семь БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Республикой Крым и один — над территорией Белгородской области.