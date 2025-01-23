Вашингтон, 24 января, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Исполнительный указ о политике, по превращению Соединённых Штатов в «мировую столицу» искусственного интеллекта подписал президент США Дональд Трамп. Трансляция велась 23 января на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

«Это указ, объявляющий политику администрации, чтобы сделать Америку мировой столицей искусственного интеллекта, доминировании и лидировании в мире», — пояснил диктор в ходе трансляции подписания Трампом документа.

Как пояснил Трамп, у него нет опасений, что развитие ИИ в США лишит американцев рабочих мест. По мнению американского лидера, это, напротив, создаст дополнительные возможности для граждан США.

«Это создаст огромное количество рабочих мест. Это также принесет много пользы, в том числе для медицинских исследований, таких как поиск лекарств от рака. Это окажет огромное положительное влияние. И, знаете, мы хотим быть впереди Китая. Сейчас мы значительно опережаем Китай», — подчеркнул Трамп.