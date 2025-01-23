Баку, 24 января, 2025, 00:42 — ИА Регнум. Национальный олимпийский комитет (НОК) Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) из-за ухудшения качества медалей, которые азербайджанские спортсмены получили в 2024 году на Летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает пресс-служба НОК. Об этом говорится на сайте НОК.

Paul Hudson Олимпийские медали

«На XXXIII летних Олимпийских играх, прошедших в столице Франции Париже, семь спортсменов олимпийской сборной Азербайджана завоевали медали по дзюдо, тхэквондо, боксу, греко-римской и вольной борьбе. <…> Наши олимпийцы, успешно выступившие и завоевавшие медали в Париже, в этом месяце обратились в Национальный олимпийский комитет по поводу ухудшения качества своих медалей», — говорится в пресс-релизе азербайджанского НОК.

Отмечается, что комитет провёл расследование по апелляции спортсменов, которое показало, что семь медалей «утратили качество». После этого комитет направил официальное обращение в МОК.

«После получения ответа от МОК по данному запросу будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и замене их на новые», — заявили в НОК Азербайджана.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря завоевавшие бронзу в комплексной эстафете по плаванию на ОИ-2024 Клеман Секки и Йоханн Ндойе Бруарпожаловались на качество медалей.

В августе качество некоторых медалей вызвало критику американца Найджи Хьюстона, занявшего третье место в соревнованиях по уличному скейтбордингу.

Концепт медалей организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже представили 8 февраля. Отмечалось, что выдающийся концепт сочетает в себе самый желанный предмет Игр и культовый символ Франции и Парижа — Эйфелеву башню, кусочек оригинала которой поместили в сердцевину медали. Медали Игр изготовил французский монетный двор по дизайну ювелирного дома Chaumet. Всего выпустили 5084 награды.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.