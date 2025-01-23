Вашингтон, 24 января, 2025, 00:27 — ИА Регнум. Исполнительный указ, предписывающий рассекретить все документы, касающиеся убийства 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди, а также активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга подписал глава Белого дома Дональд Трамп. Трансляцию 23 января вела пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Кеннеди

«Спустя более 50 лет после убийства президента Джона Ф. Кеннеди, сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, федеральное правительство не обнародовало все свои документы, связанные с этими событиями. Их семьи и американский народ заслуживают прозрачности и правды. В национальных интересах как можно скорее обнародовать все документы, связанные с этими убийствами», - указано в документе.

"Это большое событие, да? Многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - прокомментировал Трамп подписание указа.

Директору Национальной разведки США предписывается в течение 15 дней разработать план полного обнародования документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом эксперты сомневаются, что в засекреченных документах скрыты какие-либо серьёзные разоблачения, которые смогут повлиять на общепринятую картину событий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков, публикация засекреченных документов об убийстве президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года и других подобных документов, которые представляют большой общественный интерес, станет ударом по американскому «глубинному государству».

В августе 2024 года Трамп пообещал в случае победы на президентских выборах создать независимую комиссию по расследованию покушений. По его словам, в числе прочего такая комиссия опубликует остающиеся пока засекреченными документы по убийству Кеннеди в 1963 году.

Джон Фицджеральд Кеннеди являлся 35-м президентом США и 22 ноября 1963 года получил смертельное ранение из снайперской винтовки в ходе предвыборной поездки в Далласе. Позднее он скончался в госпитале «Паркленд». Комиссия Уоррена назвала убийцей Кеннеди бывшего морпеха американской армии Ли Харви Освальда.