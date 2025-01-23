Вашингтон, 24 января, 2025, 00:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что получает сигналы о готовности российского лидера Владимира Путина провести с ним личную встречу.

CNP/AdMedia / Global Look Press

Заявление Трампа прозвучало во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома после подписания ряда указов.

Американский лидер также заявил, что хотел бы встретиться с российским коллегой «немедленно». Помимо этого, Трамп вновь заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов заключить «сделку» по урегулированию военного конфликта на Украине.

При этом Трамп заявил, что не знает, могут ли новые санкции «заставить» Россию сесть за стол переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.

21 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон пока не согласовали контакт Путина и Трампа. При этом в Кремле идёт внутренняя подготовка к возможным переговорам, отметил он. Также Рябков подчеркнул, что пока сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, но с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По мнению дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей, чтобы выстроить контакты с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Путин 20 января очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, кроме того, необходимо устранить изначальные причины конфликта.