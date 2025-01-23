Москва, 23 января, 2025, 23:52 — ИА Регнум. Российское общество политологов (РОП) и Российская ассоциация политической науки (РАПН) активно поддерживают идею социальной архитектуры в созидании будущего, одноимённый конкурс и развитие сообщества социальных архитекторов в целом. Об этом 23 января говорится в совместном заявлении президента РОП Андрея Шутова и президента РАПН Оксаны Гаман-Голутвиной.

РИА Новости/Мария Девахина Оксана Гаман-Голутвина

«Готовы всемерно способствовать реализации созидательного потенциала идеи социальной архитектуры с опорой на организационные, экспертные, исследовательские возможности и человеческий капитал российского политологического сообщества», — отмечается в документе.

Гаман-Голутвина подчеркнула, что прежде всего активной поддержки заслуживает сама идея социальной архитектуры как деятельное и творческое созидание лучшего будущего.

«Сфера её применения крайне широка и позволяет реализовать интересы многих социальных сообществ. Социальные архитекторы в современных условиях призваны обладать фундаментальной подготовкой, стратегическим видением и способностью «перевода» масштабных государственных и общественных задач в формат практических решений», — пояснила Гаман-Голутвина.

Ожидается, что в рамках конкурса социальных архитекторов сформируется сообщество заинтересованных активистов, непосредственно вовлечённых в подготовку и реализацию социально значимых проектов. Такие активисты серьёзно усилят формирование сообщества лидеров изменений, способных не только активно совершенствовать собственные знания и навыки, но и вести за собой увлечённых и заинтересованных коллег и сторонников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России 14 января стартовал конкурс социальных архитекторов. Мероприятие проходит в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о совершенствовании механизмов участия граждан в жизни страны.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными.

По его словам, цель конкурса — отобрать лучших из них, оказать необходимую поддержку, запустить соответствующие программы обучения, помочь таким молодым талантам с квалифицированными наставниками. Кириенко назвал конкурс новым шагом в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России.

Регистрация участников будет открыта до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года.