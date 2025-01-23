Вашингтон, 23 января, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

ИА Регнум

Заявление Трампа прозвучало во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома после подписания ряда указов.

«Возможно, они (Россия. — Прим. ред.) хотели бы заключить сделку. Как я слышал, Путин хотел бы встретиться со мной. Мы встретимся в ближайшее время, насколько это возможно. Я бы встретился (с Путиным. — Прим. ред.) немедленно», — сообщил Трамп.

Кроме этого, Трамп вновь заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов заключить «сделку» по урегулированию военного конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп заявил, что Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин тоже будет готов к соглашению.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что России необходимо понять, что, по мнению Трампа, означает «сделка» по прекращению украинского конфликта.

21 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что пока сложно понять, как будет вести себя новая администрация США, но с предыдущим руководством этой страны договариваться было невозможно. По мнению дипломата, сейчас для России открылось окно возможностей, чтобы выстроить контакты с американской стороной, но это нужно делать, минимизируя риски.

Путин 20 января в очередной раз заявил о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, при этом необходимо устранить изначальные причины конфликта.