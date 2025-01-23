Волгоград, 23 января, 2025, 23:25 — ИА Регнум. До десяти детей выросло число пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом 23 января сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев в комментарии, размещённом в Telegram-канале администрации региона.

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Как уточнил Себелев, семерых детей эвакуировали в больницу города Волгограда. После осмотра и диагностических мероприятий ещё троих детей госпитализировали в Октябрьскую ЦРБ, где пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

«Уже по данным обследований мы примем решение о дальнейшей либо эвакуации, либо оставим их на месте в Октябрьской центральной районной больнице», — заявил Себелев.

Всего в автобусе находились 20 детей, жизни пострадавших ничего не угрожает. Пассажира легкового автомобиля, получившего травмы в аварии, доставили в больницу №15 в Волгограде в состоянии средней тяжести. Всех остальных школьников врачи осматривают на дому.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом увеличилось до семи. Шестеро из них — дети. Трое детей находятся в хирургическом отделении. Там же помощь оказывают 37-летнему пассажиру легкового автомобиля. Двое детей с травмами проходят дополнительное обследование.

ДТП произошло 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск. На проезжей части после столкновения с Hyundai ix35 опрокинулся школьный автобус ПАЗ. Пока что известно об одном погибшем школьнике.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП. По её итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.