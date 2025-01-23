Лондон, 23 января, 2025, 23:01 — ИА Регнум. К 52-летнему тюремному заключению приговорил суд подростка Акселя Рудакубану за убийство трёх девочек в городе Саутпорт в Великобритании. Об этом 23 января сообщил телеканал Sky News.

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«Я приговариваю его к пожизненному заключению с минимальным сроком в 52 года. Он провел под арестом 175 дней, поэтому его минимальный срок составит 51 год и 190 дней», — объявил в королевском суде Ливерпуля судья Джулиан Гуc.

Отмечается, что с учётом формы приговора и жестокости преступления, Рудакубана сможет подать прошение об освобождении только через 52 года, то есть, ему предстоит отсидеть в тюрьме весь назначенный судом срок. Гус указал, что у него не было возможности назначить более суровый приговор и вынести решение о тюремном пожизненном заключении, так как на момент преступления Рудакубане исполнилось 17 лет.

Осужденный не присутствовал на заседании суда, так как он попытался сорвать судебный процесс криками о своём плохом самочувствии.

«Рудакубана сказал своему адвокату, что у него боли в груди, он слишком болен, чтобы продолжать, и хотел увидеть фельдшера, но судья сказал, что два фельдшера признали его способным для продолжения», — поясняется в публикации.

В ходе заседания 20 января Рудакубана признал свою вину по обвинениям в убийстве, покушении на убийство, хранении холодного оружия с целью нападения, производстве биологического токсина рицина и хранении информации, которая может использоваться для совершения или подготовки теракта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трагедия произошла в Саутпорте в конце июля 2024 года. Подросток руандийского происхождения Аксель Рудакубана напал с ножом на детей в детской танцевальной студии. Жертвами стали три девочки, увечья получили еще восемь детей и двое совершеннолетних. Подростка задержали, когда он находился рядом с телом одной из жертв. Анализ электронных устройств Рудакубаны показал, что он одержим насилием и идеями геноцида.

Трагедия в Саутпорте привела к волне протестов по всей Великобритании против неконтролируемой иммиграции. Протесты перерастали в беспорядки, в ходе которых пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов. Около 400 участников протестов были приговорены к тюремному заключению на срок до девяти лет.