Москва, 23 января, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 49 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом вечером 23 января проинформировало Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 19:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 37 беспилотников были подавлены над территорией Курской области, семь БПЛА — над Брянской областью, четыре — над Республикой Крым и один — над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 23 января губернатор Белгородской области сообщил, что украинская армия в течение суток атаковала регион 48 дронами. Губернатор также сообщил, что ВСУ выпустили по региону 64 боеприпаса. Он уточнил, что 15 беспилотников ВСУ запустили по Белгородскому району. Из них 11 были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Повреждения получили частное домовладение и газовая труба. Ещё шесть дронов украинская армия применила для ударов по Борисовскому району. Три БПЛА уничтожены силами ПВО. Два сельхозпредприятия получили повреждения. Атаки трёх дронов ВСУ зафиксированы за сутки в Валуйках, ещё четыре БПЛА нанесли удары по Волоконовскому району.

22 января Минобороны сообщало, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть БПЛА были перехвачены и подавлены над территорией Ростовской области и по одному — над Курской и Воронежской областями.