Донецк, 23 января, 2025, 22:46 — ИА Регнум. У населённого пункта Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР) около 1,5 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранных наёмников попали в окружение российских бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Отмечается, что украинские военные и наёмники попали в окружение группировки войск ВС РФ «Восток» в районе реки Кашлагач. В замкнутом кольце остались около 1,5 тыс. бойцов, большинство из которых из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По данным Telegram-канала, в окружение попали и иностранные наёмники из Польши, Великобритании и Грузии.

Mash утверждает, что попавшим в окружение поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.

Как передавало ИА Регнум, об окружении бойцов ВСУ в районе Великой Новосёлки ранее сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Издание отмечало, что сложившаяся под Великой Новосёлкой ситуация схожа с тяжёлыми отступательными боями ВСУ под Авдеевкой в феврале 2024 года и в районе Угледара в октябре. Газета уточнила, что на этом участке фронта до границы между ДНР и Днепропетровской областью осталось всего лишь 20 км, при этом ситуация для ВСУ в последние дни стала резко хуже — армия России продвигается в районе Красноармейска и скоро сможет отрезать противника от линий снабжения и в этом населённом пункте.

20 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что российские военные окружили Великую Новосёлку и ВСУ теперь остаётся только отступать с боями. Он добавил, что армия России безостановочно продолжает наступление.

В российских силовых структурах 20 января сообщали, что ВСУ пытаются малыми группами вывести своих бойцов из Великой Новосёлки. Уточнялось, что военные ВС РФ ведут зачистку заблокированной в посёлке группы украинских бойцов.