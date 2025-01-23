Сиэтл, США, 23 января, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Окружной суд штата Вашингтон принял решение временно приостановить исполнение указа президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление американского гражданства по праву рождения на территории Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил судья Джон Кофинура, слова которого приводит газета Seattle Times.

(сс) Tim Evanson

«Я нахожусь на судейской скамье уже более четырёх десятков лет и не могу вспомнить, когда ответ на заданный вопрос был бы более очевиден», — заявил Кофинура.

По его мнению, указ Трампа является «вопиюще неконституционным».

Как передавало ИА Регнум, президент США Трамп, вступив в должность, подписал указ об ограничении предоставления гражданства США по праву рождения. Накануне инаугурации Трамп пообещал своим сторонникам, что сразу после вступления в должность остановит «вторжение через границу» с Мексикой. 20 января он, выступая с инаугурационной речью, пообещал, что введёт режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и направит войска для его поддержания.

Позже офис генерального прокурора штата Нью-Джерси Мэттью Платкина сообщил, что указ Трампа об ограничении предоставления гражданства собираются обжаловать как минимум 18 американских штатов, столичный округ Колумбия и город Сан-Франциско.

Отмечалось, что иск был подан в окружной суд в американском штате Массачусетс, истцами выступили генеральные прокуроры 18 штатов, во главе которых находятся представители демократов. По мнению истцов, указ Трампа «нарушает положения конституции США», поэтому они потребовали признать указ недействительным и запретить реализацию любых мер, предусмотренных указом.