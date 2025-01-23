Москва, 23 января, 2025, 21:58 — ИА Регнум. Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что из-за болезни провёл несколько дней в госпитале, но уже выписался.

РИА Новости/Сергей Пивоваров

«Друзья, рад всех приветствовать. Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней — приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя», — обратился он к подписчикам в Telegram-канале.

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