Москва, 23 января, 2025, 22:03 — ИА Регнум. Цены на нефть на международных площадках 23 января упали в среднем на 1% после выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По состоянию на 19:47 мск стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,91%, до $78,28 за баррель. Цены на мартовские фьючерсы на WTI снизились на 1,17%, до $754,56.

При этом до начала выступления американского лидера цены на обе марки нефти слабо колебались.

Как передавало ИА Регнум, Трамп, выступая по видеосвязи в Давосе, заявил, что попросит организацию стран — экспортёров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть. По его словам, это якобы это будет способствовать завершению конфликта на Украине. Он выразил недовольство тем, что цены не были снижены ранее.

Трамп также назвал запасы нефти и газа в США самыми крупными в мире. Он планирует направить их на развитие экономики сделать страну сверхдержавой в сфере производства, а также «столицей мира» для искусственного интеллекта и криптовалют.

Агентство Bloomberg на основании данных Минфина РФ за декабрь 2024 года заявило, что в этом месяце доходы федерального российского бюджета стали самыми высокими с января 2011 года, несмотря на новое ужесточение санкций. По данным издания, одним из основных источников пополнения казны стали нефтегазовые доходы.