Минск, 23 января, 2025, 21:39 — ИА Регнум. В течение трёх дней досрочного голосования на выборах президента Белоруссии в них приняли участие 27,15% избирателей. Об этом 23 января сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

РИА Новости/Виктор Толочко Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии

«За три дня в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь приняло участие 27,15% от общего числа граждан, включённых в списки для голосования», — говорится в Telegram-канале Центризбиркома.

Наиболее высокую явку зафиксировали в Брестской области — 30,66%. В Витебской проголосовали 27,47%, в Минской — 27,37%, в Гродненской — 27,03%, в Могилёвской — 26,90%. Самая низкая явка в Гомельской области и в столице — соответственно 25,99% и 25,21%.

Досрочное голосование стартовало 21 января. Выборы главы республики пройдут 26 января.

Как передавало ИА Регнум, Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Также в документе говорится, что в республике нужно провести «свободные и справедливые выборы».

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко 23 января назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента. По его информации, они могут применить для этого наёмников формирования «полк имени Калиновского».