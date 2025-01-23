Вашингтон, 23 января, 2025, 21:32 — ИА Регнум. Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать доказательства того, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной.

Global Look Press/Henri Szwarc/Keystone Press Agency

Журналистка в своих соцсетях заявила, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало. Она пообещала опубликовать материалы 30 января.

Оуэнс обратилась к Макрону и направила ему список из 21 вопроса для «честного и сбалансированного интервью» прежде, чем опубликует материалы своего расследования. В нем она задала вопросы о прошлом его супруги и попросила поделиться фотографиями из её молодости.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Оуэнс заявила, что три года собирала «факты» смены пола Брижит Макрон. В частности, утверждала она, голос Брижит совпадает с голосом трансгендера по имени Вероник, давшего интервью телевидению в 1977 году. Помимо этого, по версии Оуэнс, супруга французского президента на самом деле — её родной брат Жан-Мишель Тронье, который занял место якобы пропавшей без вести в 1961 году сестры.

Тогда же Макрон впервые отреагировал на домыслы о жене и заявил, что фейки — это самое худшее, так как в конце концов они заражают сомнениями даже самых близких людей.

В 2021 году журналистка Наташа Рей вместе с редактором одного из изданий Ксавье Пуссаром стали активно распространять версию о трансгендерности Брижит Макрон. В 2022 году в Сети появилось видео о том, что Брижит прежде звали Жан-Мишель Тронье. Супруга Макрона, её дети и брат через суд потребовали компенсации за вмешательство в личную жизнь, но их иск был отклонён. Суд квалифицировал обстоятельства дела как публичную клевету.

В сентябре суд в Париже признал Рей и ясновидящую Амандин Рой виновными в распространении ложных слухов о Брижит Макрон. Их приговорили к штрафу за «публичную клевету».