Москва, 23 января, 2025, 21:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вбросил очередную дезинформацию, заявив, будто мирные переговоры России и Украины весной 2022 года не были переговорами. На это 23 января указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Khalil Hamra/AP/TASS

Дипломат прокомментировала слова Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что переговоры 2022 года якобы нельзя назвать переговорами. Захарова задалась вопросом, что мешало об этом заявить раньше и почему Киев тогда так просил начать те переговоры.

«Под диктовку написаны были и его нынешние выступления в Давосе (имею в виду, под диктовку этих британских баснописцев), чтобы в очередной раз вбросить в международное информационное пространство очередную дезу. Для того чтобы увести мировое сообщество по ложному следу», — заявила Захарова на брифинге.

Представитель МИД подчеркнула, что сторонники партии войны, к которой в первую очередь относятся англосаксы, считают главной целью не допустить мирного урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года президент РФ Владимир Путин напомнил, что в ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году глава киевской делегации Давид Арахамия парафировал проект договора между Россией и Украиной. Документ мог стать основой для урегулирования конфликта, отметил глава государства.

При этом Арахамия в ноябре 2023 года признался, что украинский конфликт мог бы завершиться в ходе стамбульских переговоров, если бы Киев согласился на предложенные условия. Но тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешался в процесс и убедил украинское руководство ничего не подписывать.

Путин в декабре 2024 года, напомнив о действиях Джонсона, отметил, что он потребовал воевать до последнего украинца. При этом число жителей Украины, которые хотели бы сражаться, сокращается, добавил президент.