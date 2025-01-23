Вашингтон, 23 января, 2025, 21:17 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп 23 января заявил, что планирует превратить США в сверхдержаву сфере производства и в «столицу мира» для искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

Выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что у США крупнейшие запасы нефти и газа на Земле. Он намерен использовать это для развития страны.

«Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют», — заявил Трамп.

Он также призвал международные компании переносить производство в США, пообещав сделать для них одни из самых низких налогов в мире.

Как передавало ИА Регнум, 22 января Трамп заявил о создании ИИ-гиганта компаниями OpenAI, Oracle и SoftBank. В проект планируется вложить $500 млрд, чтобы создать крупнейшую инфраструктуру для искусственного интеллекта.

18 января Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты OFFICIAL TRUMP. Её продажи стартовали с $7 за мемкоин. На следующий день её курс достигал $34,5, а объём торгов превысил $10,5 млрд. Вскоре после этого свою криптовалюту $MELANIA запустила жена американского лидера Мелания Трамп. Её мемкоины стартовали с курса $0,03 за единицу.